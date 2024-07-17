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حزب الله يستهدف مستوطنتي 'ساعر' و'غشر هازيف' بصواريخ الكاتيوشا

حزب الله يستهدف مستوطنتي 'ساعر' و'غشر هازيف' بصواريخ الكاتيوشا
الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

قصف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان، مستوطنتي "ساعر" و "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

العالم- لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية مستعمرتي "ساعر" و "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وهذا نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدوّ "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية مستعمرتي "ساعر" و"غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 17 - 07 - 2024‏
‏11 محرّم 1446 هـ

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