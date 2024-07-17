حزب الله يستهدف مستوطنتي 'ساعر' و'غشر هازيف' بصواريخ الكاتيوشا

العالم- لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية مستعمرتي "ساعر" و "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وهذا نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدوّ "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية مستعمرتي "ساعر" و"غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 17 - 07 - 2024‏

‏11 محرّم 1446 هـ