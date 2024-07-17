صور لأماكن تعرضت لقصف 'إسرائيلي' عنيف بغزة

العالم- فلسطين المحلتة

كما البشر ، حصد الحجر في قطاع غزة نتيجة ثقيلة لهذه الحرب، حيث أبيدت مربعات سكنية ومرافق ومستشفيات وأحياء عن بكرة أبيها. وأظهرت الصور الجوية، كيف سويت أحياء كاملة بالأرض، وكيف تحولت بلدات وشوارع مأهولة ومكتظة بالمباني والبنى التحتية إلى أرض خاوية إلا من الركام، بفعل الغارات العنيفة والقصف الإسرائيلي المستمر.

وفيما يلي صورة جوية لبلدة عبسان الكبيرة وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة:

عبسان الكبيرة وشرق خان يونس

صورة جوية لمخيم البريج وسط قطاع غزة:

مخيم البريج وسط قطاع غزة:

صورة جوية لجامعة القدس المفتوحة ومحيطها في مدينة غزة شمال قطاع غزة:

صورة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة:

خان يونس

صورة جوية لمستشفى الرنتيسي في مدينة غزة شمال القطاع: