ركضة طويريج في كربلاء المقدسة بمشاركة الملايين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان مراسم ركضة طويريج بدأت بعد أداء صلاة الظهر يوم العاشر من محرم الحرام، حيث هرول المعزين باتجاه مرقد الإمام الحسين "عليه السلام" ومنه الى مرقد أخيه العباس "سلام الله عليه".

وأحيت جموع المسلمين مراسم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) حيث اتخذت محافظة كربلاء المقدسة جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية لاستقبال ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه.

إقرأ ايضاً.. انطلاق مراسم ركضة طويريج في كربلاء

وتنطلق هذه المراسم، سنوياً من منطقة باب طويريج والتي تبعد نحو كيلومترين من العتبة الحسينية، هرولة نحو مرقد سيد الشهداء ويلطم المشاركين في العزاء علی الصدور وينادون لبيك ياحسين وهيهات منا الذلة، تأكيداً علی التمسك بالقضية الحسينية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..