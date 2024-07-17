متظاهرون يطالبون نتنياهو إنهاء ملف الأسرى قبل سفره لواشنطن

العالم-فلسطين

وخرج المئات من المستوطنين المحتلين في مسيرة وسط تل أبيب، وتوجهوا إلى مقر وزارة الحرب، مطالبين بإنهاء ملف الأسرى، قبل مغادرته إلى واشنطن.



وحمل المتظاهرون صورا للأسرى، ولافتة تشير إلى زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة: "لا سفر بدون صفقة".



وهتف المتظاهرون: "هذه هي اللحظة التي نقول فيها لنتنياهو، لن تسافر حتى نعيد الجميع الآن".



ومن المقرر أن يجري نتنياهو، الأحد، لأول مرة منذ تشكيل حكومته الحالية في كانون الاول/ديسمبر 2022، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.



وتصاعدت الخلافات داخل حكومة الاحتلال، بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، حيث يجدد بنيامين نتنياهو تمسكه بشروطه الأمر الذي يعارضه عدد من المسؤولين والوزراء، وسط إبداء تشكيكهم في إمكانية الوصول لصفقة جراء هذه الشروط، وفق ما أورده إعلام عبري.