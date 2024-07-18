لحظة استشهاد القيادي في الجماعة الإسلامية محمد جبارة

العالم - لبنان

وزفّت قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، القيادي محمد حامد جبارة، أحد مسؤولي قوات الفجر، شهيداً، وذلك بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارته، على طريق غزّة في البقاع الغربي.

وفي بيانٍ مقتضب، قالت قوات الفجر "غزّة البقاع تُؤاخي غزّة فلسطين بمداد الدم والشهداء، رحمة الله على شهيد قوات الفجر في الجماعة الإسلامية، محمد جبارة من بلدة القرعون اللبنانية".

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن الشهيد جبارة كان يقود سيارته الرباعية الدفع على الطريق العام في غزة، صباح اليوم الخميس 18/07/2024، عندما أغارت عليه المُسيّرة "الإسرائيلية" ما أدى إلى استشهاده على الفور وتدمير سيارته واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار مادية بالمكان.