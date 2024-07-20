بنغلاديش.. إحتجاجات غاضبة ضد الحكومة والجيش ينشر قواته بالعاصمة داكا

العالم - خاص بالعالم

المتظاهرون الغاضبون من النظام الجديد لحصص الوظائف الحكومية الذي شمل تخصيص 30%، لأفراد عائلات المقاتلين المشاركين في حرب الانفصال عن باكستان عام الف وتسعمئة وواحد وسبعين، لم يحدهم حظر التجول الذي فرضته الحكومة من الخروج إلى شوارع العاصمة داكا.

تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني في العاصمة داكا تصدى له رصاص الشرطة.

وعلى مدى الأيام الماضية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وألقت قنابل صوت لتفريق المحتجين خلال التظاهرات التي عمت البلاد، حيث اشتبك المتظاهرون مع أفراد الأمن ورشقوهم بالطوب وأضرموا النار في المركبات.

حصيلة التظاهرات في البلاد كانت إصابة ثلاثمئة شرطى وقتل مئة وخمسة عشر شخصا.

ويبدو أن ارتفاع حدة التظاهرات في بنغلادش ليس فقط قانون حصص الوظائف الحكومة الجديدة، أنما معدل البطالة بين الشباب الذين المظاهرات، الذين يشكلون ما يقرب من خُمس السكان البالغ عددهم نحو مئة وسبعين مليون نسمة.

الشيخة حسينة واجد رئيسة وزارء البلاد التي أعيد انتخابها لولاية رابعة على التوالي هذا العام، استبدلت الجيش للسيطرة على الأوضاع في البلاد بعدما فشلت الشرطة بهذه المهمة.

كما تم تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية في البلاد لتصبح البنغلادش شبه معزولة عن العالم وسط حظر التجول في أنحاء البلاد ومنع أي تجمع في الآماكن العامة.

وفي سياق ردود الفعل الخارجية على ما يحدث في البنغلادش، أنتقدت منظمات حقوقية دولية تعليق خدمة الإنترنت وإجراءات قوات الأمن في البلاد، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف والخسائر في الأرواح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...