فيديو خاص: تعرف على المدينة المنكوبة في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

يكبر الأطفال في جنين قبل أوانهم، هذا ريان أبو الندى، أعاد افتتاح بسطة عمه الشهيد محمود ابو الندى، الذين قتله الاحتلال في ديسمبر الماضي بقصف جوي.

وقال ريان أبو الندى لمراسلة العالم: "أعمل في بسطة عمي حتى أكمل رسالته، حيث استشهد عندما كان يمرر المجاهدين من فوق السطوح بسبب اغلاق الطرق من قبل قوات الاحتلال، بعدها قصفه طيران الاحتلال بصاروخ".

وعن أهل غزة ومايعانون جراء العدوان الإسرائيلي المستمر قال الطفل ريان أبو الندى لمراسلة العالم: "الله يكون في عون أهالي غزة ما يعانون منه شيء كبير، ونحن لم نعيش هذه المعاناة مثلهم".

منكوبةٌ هذه المدينة، دخلت إلى خط المواجهة مع جيش القتل قبل ثلاثة أعوام ولكنها بعد العدوان على غزة، باتت الأكثر دموية، استشهد فيها نحو 170 شهيداً، بينهم 39 شهيداً بقصف جوي، مئات الاقتحامات نفذتها ترسانة الاحتلال ضد المدينة والمخيم.

خسائر مادية بميلايين الدولارات، وسوق مقفلٌ أبوابه، و200 منزل دمر بشكل كامل، وبطالة في صفوف الشباب.



كانت في أوج ازدهارها هذه المدينة، قبل ثلاثة أعوام، بدأت بالانتعاش الاقتصادي، وكان لاهالي عام 48 الدور الأكثر أهمية في انتعاشها، ولكن الاحتلال رغم محاولات الناس للعيش، يصرُ على تحويلها إلى مدينة لا تصلح للعيش.

لا مصطلح يعبرُ عن حال جنين ومخيمها إلا بالعودة إلى أصل كل هذا، 'النكبة' الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود، لا يزال الفلسطينيون يعايشونها، جنين المنكوبة بالاحتلال تدفع الثمن الباهظ بالدم والمال والحياة.

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