شاهد.. تجدد مجازر الاحتلال في قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

يتعايش اهل غزة مع الصواريخ والقنابل التي تتساقط ليلا ونهارا على رؤسهم بعد مرور نحو عشرة اشهر من العدوان على غزة وبات العثور على الشظايا الناجمة عن انشطار القنابل و الصواريخ في المنازل و المخميات امرا طبيعا عندما اصبح كل جزء من قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات والمدارس التي تؤوي النازحين هدفا مباحا لالة القتل الاسرائيلية.

مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء و الجرحى.



في اليوم 87 بعد 200 تركزت الغارات الاسرائيلية على مخيم النصيرات ومدينة غزة خاصة حيي الزيتون والتفاح واسفرت عن العديد من الشهداء و الجرحى في حين نسف الاحتلال مربعات سكنية باكملها بمدينة رفح جنوبا وفي المغراقة وسط القطاع.



المناطق الشرقية لمدينة دير البلح و جنوب مخيم البريج وبلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس كانت ايضا هدفا للنيران الاسرائيلية.



اما معاناة اهالي غزة لا تتوقف عند القصف والتدمير في ظل انهيار كافة المرافق الصحية و الحيوية .شلل الاطفال يطل برأسه من مياه الصرف الصحي في قطاع غزة هذا ما اخطرته وزارة الصحة بعد اجراء فحوصات تظهر وجود فيروس شلل الاطفال في المياه جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية.

وقالت الوزارة في بيان إن وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي التي تتجمع وتجري بين خيام النازحين وفي أماكن وجود السكان نتيجة تدمير البنية التحتية يمثل كارثة صحية جديدة.

على صعيد المعارك الدائرة بين المقاومة وجيش الاحتلال تواصل المقاومة تصديها للقوات الغازية.



ورغم تحويل الاحتلال القطاع الى غابة من الركام تفاجئ المقاومة الاحتلال بصمودها وبتوجييها ضربات موجعة في صفوفه.



سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اعلنت استهداف مقر للقيادة والسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة بصواريخ مائة وسبعة قصيرة المدى.



كما بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها، بالاشتراك مع كتائب القسام، جنودا إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد أثناء محاولتهم التوغل في حي الشجاعية بغزة.



من جانبها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل وإصابة جنود إسرائيليين في محور نتساريم، إثر قصفهم بقذائف الهاون، وأكدت أن مروحيات قامت بنقلهم.