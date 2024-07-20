'ترامب' يهدد 'حماس'!

العالم- الامريكيتان

وقال ترامب، أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نريد عودة الرهائن ومن الأفضل أن يعودوا قبل أن أتولى منصبي وإلا ستدفعون ثمنا باهظا للغاية" حسب تعبيره.

واضاف ترامب " أنه سينهي الحرب في قطاع غزة"، المستمرة منذ أكتوبر الماضي، واعدا باستعادة الاسرى الأمريكيين قبل تنصيبه إذا فاز بالسباق إلى البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، واعدا بحل كل الأزمات التي خلقتها الإدارة الحالية.