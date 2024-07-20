شاهد/صاروخ لحزب الله يلاحق جنديا للاحتلال حاول الاختباء داخل دبابته

العالم- لبنان

وتظهر اللقطات، مقاوما من حزب الله، يطلق صاروخا مضادا للدروع، من طراز ألماس، وهو صاروخ متطور قادر على تتبع الهدف ونقل صورة مباشرة أثناء تحليقه، وإمكانية توجيهه حتى إصابة الهدف.



وبدت الدبابة بوضوح بعد تحليق الصاروخ فوق الموقع، وفي اللحظة التي سبقت إصابتها، حاول أحد الجنود الاختفاء داخلها لكن الإصابة كانت مباشرة.



ونشر الحزب لقطات تظهر لحظة إصابة الدبابة بكاميرا أخرى، فيما اشتعلت النيران فيها نتيجة استهدافها.

إلى ذلك أعلن "حزب الله" اللبناني، الجمعة، استهدافه "لأول مرة" مستوطنة "أبيريم" شمال فلسطين المحتلة بصواريخ كاتيوشا، وضرب موقع "رويسات العلم" في ‏تلال كفرشوبا المحتلة بصاروخ "وابل" الثقيل.



ووفق مصادر مقربة من الحزب، يستخدم صاروخ "وابل" للمرة الأولى منذ بدء المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في 8 تشرين أول/ أكتوبر 2023.



من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بسقوط قذيفتين قرب مخفر الدرك بمفرق "المرج" في بلدة "حولا" جنوب لبنان.