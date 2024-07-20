شاهد ردة فعل الفلسطينيين على الهجوم اليمني على تل أبيب

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هذا الهجوم وضع قواعد جديدة للاشتباك مع الاحتلال وأثبت ضعف جيش الاحتلال سواء في غزة.. أو في تل أبيب.

ردة فعل الفلسطينيين على الهجوم اليمني على تل أبيب كان ملفتا. فرحة واعتزاز بالقدرات اليمنية. وأكثر من ذلك..

رسوم كاريكاتير عديدة تداولها الناشطون حول هجوم الطائرة المسيرة اليمنية على تل ابيب.

في الرسم الأول نشاهد المسيرة اليمينة على شكل الهدهد وكتب عليها، جئتك من سبأ بنبأ يقين، كما كتب هنا تل أبوب في اشارة الى الانفجار الذي حصل في المبنى المستهدف.

في الرسم التالي المسيرة اليمنية وهي تصيب عيون نتنياهو الذي يتبجح دائما بتحقيق انجازات في الحرب على غزة

الرسم الأخير نقرا فيه:"قالها اليمن.. اسمها يافا .. مش تل ابيب".

حين يقوم أحدهم بقراءة المشهد الأميركي، كل ما يمكن رؤيته هو منافسة انتخابية بين شخصين يحمل كل منهما أثقالا من المشاكل. بين بايدن وترامب، العامل المشترك هو حب السلطة بغض النظر عن التبعات الكارثية لذلك.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا هنا تعليق من "علي" وفيه:"بما أنهم أعلنوا إصابة بايدن بكورونا يعني أن استلام كاملا هاريس السلطة مسألة وقت، و يعني أن الانهيار الاقتصادي والحرب ستكون في عهدها لا في عهد ترامب مهمه ترامب اشعال الفوضي والحرب الاهليه بسبب مؤيديه واعلان الاحكام العرفيه وانهيار البورصات ومن ثم الدولار و الله اعلم".

"اريد الورد" كتب ايضا:"ترامب وبايدن ثنيناتهم اسوأ من بعض. يعني ثلاثمئة مليون امريكي ما في إلا هاذ الاثنين للتنافس على الرئاسة؟

أما "عمرو" فعلق. أنصار ترامب مش كتير زاي ما الناس فاكرين وواحد مختل عقليا زاي بايدن كسب من كتر ما أنصار ترامب مش كتير زاي مت موجدين على النت انا انصدمت لم روحت هناك ترامب بالنسبة الامريكان كابوس.

ما الذي حصل حول العالم فيما يخص أنظمة تشغيل المطارات والمرافق الحيوية؟ أنظمة مايكروسوفت شهدت عطلا طارئا أثر على حركة المطارات والشركات. هل هي عملية قرصنة؟ أم مجرد عطل فني.. متعمد؟

نستعرض بعض التعليقات حول هذه القضية، ونبدأ مع "سوزان" التي كتبت. الانترنت والحدث عالمي.. خبط لزق خلل في النظام العالمي لشركة مايكروسوفت ومشاكل تقنية في عدة مطارات في العالم تراجع الأسهم الأوروبية في ظل خلل تقني بالبورصات. حتى القطاع الطبي تأثر.

"وضاح" كان له تعليق وفيه. خلل بسيط في"مايكروسوفت" اليوم فتعطلت نص مطارات وبنوك العالم فما بالكم لو تعطلت بشكل كامل وتعطلت "آبل وجوجل وخطوط النت" !؟ قد يعود العالم إلى الحياة البدائية خلال لحظات وكل هذه القوة الضخمة التي نراها قد تكون هباءا منثورا إذا أراد الله سبحانه وتعالى.

أم حساب "هوليا" فكتب. أن تتوقف الحياة في العالم شرقه وغربه بسبب خلل في تحديث برنامج ما لشركة ما في دولة ما، فكرة مُرعبة جدًا .

التفاصيل في الفيديو المرفق ..