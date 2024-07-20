فيديو.. ام شهيد فلسطيني للعالم: ابني فدائي ويحب ابو عبيدة ويصفه بالغالي

العالم - خاص بالعالم

"الحمد لله انا ارفع رأس بإبراهيم.. إبراهيم فدائي ويحب الفداء ويحب اصحابه وشعبه ويحب ابو عبيدة ويقول دائما طلع الغالي طلع الغالي.. وابراهيم ايضا غالي"، تقول ام الشهيد ابراهيم لمراسل قناة العالم.

فبكلمات الوجع والفخر ودعت أم ابراهيم نجلها الوحيد بعد وقت قصير من الافراج عنه من سجون الاحتلال.. كانت تحلم كما كل أم أن تفرح به لكن رصاص الاحتلال الحاقد كان أسرع، ليفارق الأم والاب والأخوات السبعة على عجل، ويلتحق بركب الشهداء مدافعا عن فلسطين ومنتصرا لغزة.

وقالت اعتدال زعاقيق، شقيقة الشهيد إبراهيم، لمراسل قناة العالم: ربنا اختاره الشهادة لانها احلى شيء في الدنيا، إذا لم نأخذ الشهادة في الدنيا فما الذي سنأخذه.. الله يتقبله احلى عريس واحلى شهيد وعرسه في الجنة ان شاء الله.

الآلاف من أبناء بلدة بيت أمر جنوب الضفة الغربية، خرجوا كموج بحر في وداع المصاب والأسير ثم الشهيد، الغضب خيم عليهم وهتفوا للمقاومة وطالبوا بالرد على جرائم الاحتلال المستمرة.

بيت أمر التي يستهدفها الاحتلال منذ نحو 9 شهور لم تهدأ، وشهدت اعتقال أعداد كبيرة من أبنائها.