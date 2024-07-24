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ولفت عباس إلى أن ذلك يؤكد أن المقاومة مستمرة منذ الهدهد " 1 "والهدهد"2" فالمقاومة مستمرة في جمع المعلومات والبحث عن اهداف حيوية جدا فائقة الحساسية عند العدو فاالهدهد"1" قام بتصوير حيفا وقام بتصوير أهدافا حيوية جدا في حيفا ، ثم اتى الهدهد"2" قام بتصوير مواقع حساسة ورئيسية في الاتجاه السوري بالجولان المحتل، واليوم الهدهد "3" قام بتصوير أهم قاعدة عسكرية في الكيان الاسرائيلي والتي تعتبر واحدة من أهم ثلاث قواعد عسكرية في الكيان حيث يملك الكيان عمليا 9 قواعد عسكرية واهمها على الاطلاق ثلاث قواعد منها في الشمال قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية الموجودة في جنوب شرق حيفا أي على بعد 45 كلم من الحدود مع لبنان، فتوقيت تصوير هذه القاعدة عمليا ينقسم الى توقيتين، توقيت سياسي حيث صادف التصوير أمس وصول نتنياهو الى الولايات المتحدة الامريكية ليعرض اليوم أمام الكونغرس حاجات الكيان.

وأوضح عباس أن الرسالة الثانية للهدهد"3"هي رسالة عسكرية بأنه في ذروة الانتشار الاسرائيلي بعد عملية العدوان على ميناء الحديدة اليمني قام العدو الإسرائيلي بالاستنفار بكل طبقات الدفاع الجوي الموجودة لدي في الكيان، لانه كان يتوقع عملية رد يمني بين دقيقة وأخرى، لذلك كان هنالك خطأً مزدوجا عند الكيان أوله القاعدة بحد ذاتها من المفترض أن تحظى بأهم سلاح مضاد للمسيرات وللصواريخ لأنها تملك أهم قاعدة للدفاع الجوي والحرب على غزة حتى اليوم لا يوجد ما يسمى فيها بعملية برية وبعمليات التكتيك الصحيح.

وتابع عباس: اليوم توجد عملية ابادة في غزة يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي، ولولا سلاح الجو والإمداد بالذخيرة، لكان العدو قد انتهى في غزة منذ الشهر الاول أو الثاني، ولكن العمليه تستمر عبر القصف الجوي، وشكل من اشكال العمليات البرية ليست عمليات برية بكل معنى الكلمة لذلك فان القاعدة بهذه الاهمية يفترض فيها بأن تكون محمية بغض النظر عن الاستنفار في كامل الكيان الاسرائيلي.

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