رئيس البرلمان الأيرلندي يدعو إلى إنهاء "المذبحة" في غزة

العالم - فلسطين

وقال أوفيرغيل، على هامش زيارته لأنقرة، إنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجمات كيان الاحتلال على فلسطين ودور الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف: “اعترفت أيرلندا بدولة فلسطين وأصبحت من الدول الأوروبية الثلاث التي اعترفت بها رسميا”.

وتابع: “يجب إنهاء هذه المذبحة والوحشية الظالمة التي نراها كل يوم”، معتبرا أنه “لا يمكن أن تنتهي إلا بمبادرة من دول أخرى في المنطقة”.

وأفاد رئيس البرلمان الأيرلندي بعلمه أن تركيا تسعى من أجل إيجاد حل لهذه القضية.

ولفت إلى ضرورة أن يقبل رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو تحمّل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه فيما حدث.