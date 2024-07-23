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رئيس البرلمان الأيرلندي يدعو إلى إنهاء "المذبحة" في غزة

رئيس البرلمان الأيرلندي يدعو إلى إنهاء
الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفيرغيل، الثلاثاء، إلى “إنهاء المذبحة والوحشية الظالمة” بقطاع غزة، في معرض حديثه عن الهجمات "الإسرائيلية" المستمرة على الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

وقال أوفيرغيل، على هامش زيارته لأنقرة، إنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجمات كيان الاحتلال على فلسطين ودور الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف: “اعترفت أيرلندا بدولة فلسطين وأصبحت من الدول الأوروبية الثلاث التي اعترفت بها رسميا”.

وتابع: “يجب إنهاء هذه المذبحة والوحشية الظالمة التي نراها كل يوم”، معتبرا أنه “لا يمكن أن تنتهي إلا بمبادرة من دول أخرى في المنطقة”.

وأفاد رئيس البرلمان الأيرلندي بعلمه أن تركيا تسعى من أجل إيجاد حل لهذه القضية.

ولفت إلى ضرورة أن يقبل رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو تحمّل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه فيما حدث.

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