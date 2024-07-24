اليهود لنتیاهو أمام الكونغرس.. دع غزة تعيش!

العالم - الاميركيتان

وفي الاحتجاج الذي نظمته جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ارتدى 400 متظاهرا قمصانًا حمراء كتب عليها عبارات "ليس باسمنا" و"اليهود يقولون توقفوا عن تسليح إسرائيل"، حسب رويترز.

وحمل البعض لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، و"دع غزة تعيش".

وكان من المقرر أن تتزامن الاحتجاجات مع زيارة نتنياهو التي سيلتقي فيها بالرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.وقالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "على مدى الأشهر التسعة الماضية، شهدنا فظائع لا حصر لها في غزة، ارتُكبت باسمنا وموّلتها حكومتنا".

وركز المتظاهرون الكثير من غضبهم على إدارة بايدن، وطالبوا الرئيس الامريكي بالوقف الفوري لجميع شحنات الأسلحة إلى"إسرائيل" وقالت شرطة الكابيتول إنها ليس لديها إحصاء نهائي لعدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم. لكن الصوت اليهودي زعمت في بيان لها أنه تم اعتقال 400 شخص من بينهم أكثر من عشرة حاخامات.

ونظمت عائلات بعض الاسرى المتبقين وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء ، مطالبين نتنياهو بالتصالح مع حماس وإعادة ما يقرب من 120 اسير إسرائيلي متبقي في غزة. حوالي 150 شخصًا يرتدون قمصانًا صفراء كتب عليها "أبرم الصفقة الآن!" وهتفوا "أعيدوهم إلى الوطن" واستمعوا إلى شهادات الأقارب وااسرى السابقين. وصفق المتظاهرون عندما ذكر اسم بايدن، لكن العديد منهم انتقدوا نتنياهو على أساس الاعتقاد بأنه كان يتباطأ أو يتعامل بقسوة مع اتفاق وقف إطلاق النار المقترح الذي سيعيد جميع الاسري.

وعلق القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، ألون بنكاس، على زيارو نتنياهو لواشنطن قائلا: "هذا الكونغرس وافق على كل ما طلبته "إسرائيل" ، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت وكان عليه التغلب على بعض العقبات التشريعية إذن فماذا سيحقق نتنياهو؟" "يشكرهم؟ يمكنك القيام بذلك في مكالمة عبر تطبيق زووم".

ووصف بنكاس الزيارة برمتها بأنها "جولة تافهة" وقال هو ومحللون آخرون إن نتنياهو كان على الأرجح يفكر في أن الخطاب القوي قد ينعش قاعدته الضعيفة من المؤيدين الإسرائيليين في الداخل، الذين تأثروا في الماضي بمهاراته الخطابية في الخارج. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمكانة الدولية، يقول بعض المحللين إن نتنياهو فقد بريقه.