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السيد نصر الله يؤمن عودة عائلة لبنانية من تركيا الى طرابلس+فيديو

الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

بتوجيه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مدت جمعية "وتعاونوا" يد العون لابن مدينة طرابلس فؤاد محمد الداية لتأمين عودته وعائلته إلى لبنان بعدما انقطعت به السبل في تركيا.

العالم - لبنان

وأوضح رئيس جميعة "وتعاونوا" عفيف شومان (أبو الفضل) أن سماحة السيد حسن نصر الله كان قد أوعز إلى الجمعية تأمين تذاكر سفر لعائلة فؤاد الداية المؤلفة من أربعة أشخاص ما يسمح بعودتهم إلى لبنان على وجه السرعة.

وسارعت جمعية "وتعاونوا" إلى مد يد العون لعائلة الداية، حيث من المتوقع أن يصلوا صباح غد الخميس 25/07/2024، إلى مطار بيروت الدولي.

وكان فؤاد محمد الداية (55 عامًا) ابن منطقة الزاهرية في مدينة طرابلس غادر مع أفراد عائلته إلى تركيا بهدف تأمين علاج لزوجته سلام صفصوف المصابة بالديسك في ظهرها وبهدف إجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات التركية إلا أنه تفاجأ بكلفة العلاج الباهظة الثمن التي طلبتها المستشفيات بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وتوجه الداية للجهات المعنية لمساعدته في تأمين عودته وعائلته إلى لبنان، إلّا أنه لم يلق آذانًا صاغية، عندها ناشد عبر مقطع فيديو سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تأمين مستلزمات عودته وعائلته من تركيا بعدما باتوا في الشارع لعدم قدرته على دفع تكاليف العودة بالطائرة ونفاد ما كان معه من أموال.

وحول موضوع علاج الزوجة أشار أبو الفضل شومان إلى أن الأولى الآن عودة عائلة الداية من تركيا وبعدها يمكن الحديث عن علاج الزوجة.

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