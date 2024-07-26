الحرب في السودان.. إحصائية القتلى والجرحى

العالم - مراسلون

في الوقت الذي تتنامى فيه تحذيرات المنظمات الدولية من مجاعة وشيكة تواجه نحو ستة وعشرين مليون سوداني، جددت الحكومة السودانية رفضها لهذه الإحصائيات، لكنها أقرت في الوقت نفسه بنقص في الغذاء لنحو سبعمئة وخمسين ألف شخص لا يمكن إيصال المساعدات إليهم لتواجدهم في أماكن تخضع لسيطرة الدعم السريع، الحكومة تنفي مزاعم المجاعة بناءاً على الإنتاجية العالية للموسم الزراعي الصيفي السابق فضلاً عن سعيها لزراعة مساحات مقدرة من الأراضي الزراعية بالولايات الآمنة لهذا الموسم.

وفي الشأن الصحي كشفت السلطات السودانية عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقل وأكثر من ثلاثة وثلاثين ألف جريح فضلاً عن تسجيل مئتين وأربعة وأربعين حالة إغتصاب منذ إندلاع الحرب في البلاد ، لكنها قالت بأن عدد ضحايا الحرب سيكون أكبر بكثير مما سجلته مضابط وزارة الصحة ، فيما أقرت الوزارة بإنخفاض نسبة المؤسسات الصحية العاملة الى خمسة وستين بالمئة بسبب توسيع الدعم السريع لعملياته في ولاية سنار.

وفي الأثناء اتهمت الحكومة المنظمات الدولية بالتقاعس عن القيام بدورها في إيصال المساعدات الغذائية والصحية لتسعة ملايين نازح وفقا لإحصائياتها الرسمية، على الرغم من تحديد عدد من المعابر الحدودية لعبور القوافل الإنسانية.

السلطلات السودانية تنفي وبالأرقام بعض التقارير الدولية بشأن حقيقة الأوضاع الإنسانية في البلاد معتبرة بأنها لصالح أغراض أخرى.

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