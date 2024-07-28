خطأ شائع يرتكبه الكثيرون يمنع فقدان الوزن!

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وقال خبير التغذية، لوك هانا، في حديث حول فقدان الوزن الصحيح : "من أجل إنقاص الوزن، تحتاج إلى الحد من استهلاك السعرات الحرارية. لذلك عليك الحد من تناول الطعام خلال الأسبوع، وتناول الكثير من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والأشياء التي قيل لك إنها مفيدة لفقدان الوزن".

لكن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى "الإفراط في تناول الطعام" غير الصحي في عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لتقارير "إكسبريس".

وأوضح هانا: "الجزء التالي هو المشكلة التي قد لا تكون واعيا بها. تأتي عطلة نهاية الأسبوع وفجأة تجد نفسك مشغولا بالأنشطة الاجتماعية، وتناول الأطعمة اللذيذة وكل الأشياء التي كنت تمتنع عنها خلال أيام الأسبوع".

مضيفا: "فماذا يحدث إذن؟ حسنا، تستسلم فقط، لكنك قد تدمر خطة الحد من السعرات الحرارية المستهلكة، التي التزمت بها طوال الأسبوع. ثم يأتي يوم الاثنين لتبدأ العملية من جديد".

وبهذا الصدد، نصح لوك بالآتي: "اجعل نظامك الغذائي خلال الأسبوع أقل تقييدا وأكثر توازنا. وقد يعني هذا التأكد من أنك تتناول أطعمة مشبعة، وليس فقط منخفضة السعرات الحرارية، أو ينبغي إضافة المزيد من الأطعمة التي تستبعدها عادة، ولكن بكميات معقولة".

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بما يلي لإنقاص الوزن بطريقة صحية ومستدامة:

- مارس الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

- احرص على تناول 5 وجبات في اليوم (80 غ من الفاكهة أو الخضروات الطازجة أو المعلبة أو المجمدة تُحسب كوجبة واحدة).

- احرص على إنقاص الوزن من 0.5 إلى كغ واحد، في الأسبوع.

- اقرأ ملصقات الأطعمة.

- استبدل المشروبات السكرية بالماء.

- قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون.

- شارك خطة إنقاص الوزن الخاصة بك مع شخص تثق به.

المصدر: ميرور