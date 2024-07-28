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تنصيب بزشكيان، أولويات وتحديات الحكومة الجديدة.. الحرب الباردة، بوتين يحذّر الولايات المتحدة من أزمة صواريخ

تنصيب بزشكيان، أولويات وتحديات الحكومة الجديدة.. الحرب الباردة، بوتين يحذّر الولايات المتحدة من أزمة صواريخ
الأحد ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول تسلم الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان مهام منصبه رسميا في مراسم جرت برعاية قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

العالم - بانوراما

ودعا قائد الثورة الاسلامية الحكومة الجديدة الى العمل على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار وتلك التي دعمت ايران وساندتها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى إذا أكدت الولايات المتحدة عزمها على نشر صواريخ في ألمانيا أو أي مكان في أوروبا.

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها بمناسبة عرض بحري في سان بطرسبرغ إن روسيا ستضع صواريخ مماثلة في مواقع يسهل منها قصف الغرب، في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ طويلة المدى في ألمانيا، واضاف أن واشنطن تخاطر بإشعال أزمة صواريخ على غرار الحرب الباردة.

وكان الكرملين قد حذر في وقت سابق من أن نشر صواريخ أميركية في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافا للصواريخ الروسية.

والحديث هنا يجري عن صواريخ اميركية من نوع توماهوك وصواريخ اس ام ستة وكذلك الأسلحة فرط الصوتية ذات المدى البعيد جدا والتي يجري تطويرها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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