علي باقري يهنىء بتسجيل "هكمتانه" في قائمة التراث العالمي لليونسكو

العالم – إيران

وقال باقري في تغريدة على منصة إكس: إن تسجيل "هكمتانه" - أحد أقدم مهود الحضارة الإيرانية التي يزيد عمرها عن 3000 عام ومصدر العظماء أمثال ابن سينا ​​وبابا طاهر - باعتبارها الأثر الإيراني الثامن والعشرون في قائمة التراث العالمي لليونسكو، هو دليل آخر على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على التاريخ والثقافة العريقة لإيران.

وأضاف: تعتبر الدبلوماسية الثقافية جزءا لا يتجزأ من عمل الجهاز الدبلوماسي، ووزارة الخارجية تعتبر نفسها ملزمة بالمضي بهذا الأمر المهم بالتعاون والتوافق مع وزارة التراث الثقافي.

وكانت الدورة الـ46 لمؤتمر التراث العالمي لليونسكو والمنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، قد صادقت على تسجيل ملف "هكمتانه" الإيراني على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وذلك بعد إدخال بعض الإصلاحات باقتراح من إيكوموس وبعض أعضاء اللجنة (قطر وكازاخستان وفيتنام وتركيا وكينيا ورواندا)، وصوتت لصالح حذف "المركز التاريخي لهمدان"، وبذلك دخل المعلم الإيراني الـ28 هذا، إلى القائمة العالمية للتراث الثقافي.

ويرتبط اسم هكمتانه في منطقة همدان بتاريخ إيران وماضيها، وتتجلى شهرة هذا الرمز والعمل التاريخي القيم مع مرور التطورات التاريخية وصفحات مجد إيران القديمة.

ومدينة هكمتانه كانت عاصمة الميديين في العصور القديمة، وأول عاصمة لإيران وواحدة من أقدم المواطن في العالم.

هكمتانه، التي يعتبرها علماء الآثار أكبر تل قديم في إيران، ورمزاً لتاريخ همدان القديم اليوم، مدرجة في قائمة الآثار الوطنية، وباتت اليوم على قائمة التراث العالمي.