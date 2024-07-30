كاميرا العالم توثّق آثار الدمار بعد إنسحاب الإحتلال من شرق خانيونس

العالم - خاص بالعالم

فبعد ثمانية أيام من العملية العسكرية الإسرائيلية على مناطق شرق مدينة خان يونس، انسحب جيش الإحتلال الاسرائيلي مع قواته وآلياته التي كانت متواجدة في هذه الأحياء صباح هذا اليوم.

وتتواجد كاميرا العالم لترصد هذه المشاهد من خلال عودة النازحين والمواطنين الى مناطق سكناهم بعد العملية العسكرية التي قامت بها الآليات العسكرية الاسرائيلية من أعمال تجريف وهدم وتدمير لمنازل المواطنين وانتشال أعداد كبيرة جدا -من صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة-لجثامين الشهداء الذين كانت جثامينهم ملقاة على الارض نظرا لصعوبة عدم تمكن الطواقم الطبية والإنقاذ من الوصول وانتشال جثامينهم في مناطق شرق مدينة خان يونس.

اليوم بعد الانسحاب الاسرائيلي، عاد المواطنون الذين نزحوا منذ بدء العملية العسكرية الى شوارع مدينة خان يونس ومناطق المواصي، حيث لم يجدوا مكانا من اجل النزوح إليه والمكوث في مدينة خان يونس فعادوا الى هذا المكان وإلى اماكن خيامهم ومنازلهم المدمرة ليتفقدوا ماذا تبقى من العملية العسكرية بعد التدمير الكبير جدا لمنازلهم من قبل جيش الكيان الاسرائيلي.

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