الإيراني "سردار آزمون" ينضم رسميا إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي

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وشارك اللاعب الإيراني سردار آزمون في الاختبارات الطبية لنادي شباب الإمارات في مدينة دبي اليوم (الأحد) واجتاز هذه الاختبارات بنجاح.

وأعلن نادي شباب الأهلي رسمياً عن تعاقد آزمون مع هذا النادي وانضمامه للفريق.

واتفق شباب الأهلي على ضم سردار آزمون لاعب باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، في صفقة قد تكون الأبرز للنادي في السنوات الأخيرة، خاصة أنه فاز بسباق ضمه متفوقا على عدة أندية مثل إشبيلية.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن سردار آزمون وافق على الانضمام إلى شباب الأهلي، وحصل أيضاً على موافقة باير ليفركوزن.

وسردار آزمون أحد أبرز لاعبي إيران خلال الفترة الحالية، وعمره 29 عاماً، حيث إنه من مواليد 1 يناير/كانون الثاني 1995.

لعب آزمون الموسم الماضي 2023-2024 على سبيل الإعارة لصالح روما من نادي باير ليفركوزن، وخاض 29 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى.

بدأ آزمون ممارسة كرة القدم مع نادي سباهان أصفهان الإيراني، قبل أن يستهل مسيرته على المستوى الاحترافي مع روبن كازان الروسي منذ عام 2013، كما لعب لناديي روستوف وزينيت في روسيا، قبل أن ينتقل لباير ليفركوزن في 2022.

أما على الصعيد الدولي، فقد ظهر "ميسي الإيراني" -كما يلقب- لأول مرة مع منتخب بلاده في عام 2014 عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا.

ولعب آزمون بصفة منتظمة مع المنتخب الإيراني، حيث شارك في نسخ 2015 و2019 و2023 من كأس آسيا، بالإضافة إلى نسختي 2018 و2022 من كأس العالم، وسجل ما مجموعه 53 هدفا في 83 مباراة دولية.

فضلا عن ذلك، فإن سردار آزمون يعد ثاني أغلى لاعب إيراني على الإطلاق بعد علي رضا جهانبخش، كما كان أصغر لاعب إيراني يسجل في مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا.