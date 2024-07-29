عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وينفذ المستوطنون الصهاينة اقتحامات شبه يومية لباحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط تصاعد دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة لهدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى “الهيكل الثالث” على أنقاضه.

وتصاعدت هذه الدعوات منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، حيث أعلن وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، الأسبوع الماضي، انتهاء الوضع القائم بالمسجد الأقصى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.