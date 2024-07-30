ماكرون يؤكد لملك المغرب اعتراف باريس بـ'مغربية الصحراء الغربية'

العالم - المغرب

وأعلن الديوان الملكي المغربي اليوم الثلاثاء، أن ماكرون أبلغ ملك المغرب محمد السادس أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وفي ما وصفته الرباط بأنه "تطور هام وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء"، قال ماكرون في رسالته: "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".

وأضاف أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكد ماكرون "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، مشيرا إلى أن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن هناك "توافقا دوليا يتبلور اليوم" بشأن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية و"يتسع نطاقه أكثر فأكثر"، وأضاف أن "فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية"، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.

وقال ماكرون في رسالته "حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول".

والخميس الماضي أعربت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، ووصفت هذا القرار بأنه "غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي".