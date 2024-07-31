إبنة اسماعيل هنية تنعي والدها بكلمات مبكية

العالم- فلسطين

ونعت سارة إسمـاعيل هنية ابوها عقب استشهاده وكتبت عبر منصة إكس: "انكسر ضهري يابا وين رحت و سبت حبيبة قلبك سارة وين يابا .. بتلبقلك الشهادة و الله يا سندي" .

واضافت في تغريدة اخرى "و الله يابا انك تعبت طلبتها و نلتها يا حبيبي و يا محلا موتك يابا و الله كنت سند للكل و الله كنت حنون ع الكبير قبل الصغير كنت حبيب الكل يابا".

وقالت ایضا"يابا لسا و الله محتاجاك و الله لسا بدي اياك بدري يا حنون يا غالي انت".

وصباح اليوم اعلن حرس الثورة الاسلامية عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

ولاحقاً نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس "إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وختم بيان الحركة بالقول "إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد".

واجرى الشهيد اسماعيل هنية ووفد حركة حماس أمس الثلاثاء زيارة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد .







