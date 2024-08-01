ايران تتوعد..الاحتلال ارتكب خطأ استراتيجيا وسيدفع الثمن باهظا

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بإمامة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي اقيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم الصلاة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية ومرافقه.

وعقب أداء الصلاة شارك الآلاف في مراسم التشييع انطلاقا من جامعة طهران إلى ساحة ازادي حيث نددت حشود المشاركين بجريمة اغتيال الشهيد هنية مطالبين بالرد على مرتكبيها.

وقبيل أداء الصلاة أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خطأ استرتيجيا باغتياله لهنية وشدد على أن ايران ستثأر لدماء الشهيد وأن الاحتلال لا يستيطيع أن يتصور طبيعة الرد الذي سيتلقاه

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، ان "ليعلم النظام الصهيوني الغاصب أنه سيدفع ثمنا باهظا للاعتداء على أمن إيران بارتكابه هذه الجريمة الجبانة، ثمن لم يكن في حسابات الكيان الصهيوني".

من جهته اعتبر القيادي في حركة حماس خليل الحية أن الاحتلال الاسرائيلي واهم بأنه باغتيال هنية ستضعف إرادة المقاومة، وشدد على أن العدو الصهيوني بجريمته الجديدة أظهر للعالم مجددا أنه مصدر الشر والظلم وعدم الاستقرار .

واكد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، ان " العدو الصهيوني اليوم بجريمته الجديدة اظهر للعالم مجددا ان الكيان الصهيوني هو مصدر الشر هو مصدر الظلم مصدر عدم الاستقرار".

وكان قائدُ الثورة الإسلامية آيةُ الله السيد علي خامنئي قد أكد أنّ الثأرَ لدماءِ الشهيد اسماعيل هنية واجبٌ على الجمهورية الإسلامية، حيثُ استُشهد على أراضيها. معتبرا أن الكيان الصهيوني باغتياله لهنية مهدَ لنفسهِ الأرضيةَ لعقابٍ قاسٍ.

ومن جهتهِ، أكدَ الرئيسُ الإيراني مسعود بزشكيان أنّ طهران ستدافعُ عن سلامةِ أراضيها، وتجعلُ الغزاةَ يندمون على أعمالِهم الجبانة.

كما توعد حرسُ الثورة الاسلامية بأنّ جريمةَ اغتيالِ رئيسِ المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ستَلقى رداً قاسياً ومؤلماً من ايران ومحورِ المقاومة. ورأى في الجريمة انتهاكاً واضحاً للقواعد والقوانينِ الدولية.