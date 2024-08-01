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بعد اغتيال هنية..

رسالة التونسيين: محاصرة سفارات أميركا واستخدام لغة المقاومة المسلحة + فيديو

الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

تونس (العالم) 2024.08.01 – تظاهر المئات وسط العاصمة تونس، احتجاجا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وعلى هامش الوقفة قال أمين عام حزب العمال التونسي حمة الهمامي لمراسلة العالم: "هذا الكيان لا صلح معه ولا تفاوض، وإنما اللغة الوحيدة التي ينبغي استعمالها هي لغة المقاومة، و في مقدمتها المقاومة المسلحة."

فيما أكد مواطن تونسي آخر أن: "رسالتنا اليوم من تونس: نحن أمة المقاومة نريد زوال الصهاينة، وكل أمتنا مستعدة للقتال ضد هذا العدو الصهيوني.. محاصرة سفارات أميركا في كل الوطن العربي والأمة الإسلامية هر الرسالة الأولى.. الرد المنتظر من محور المقاومة كله."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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