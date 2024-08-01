رسالة التونسيين: محاصرة سفارات أميركا واستخدام لغة المقاومة المسلحة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وعلى هامش الوقفة قال أمين عام حزب العمال التونسي حمة الهمامي لمراسلة العالم: "هذا الكيان لا صلح معه ولا تفاوض، وإنما اللغة الوحيدة التي ينبغي استعمالها هي لغة المقاومة، و في مقدمتها المقاومة المسلحة."

فيما أكد مواطن تونسي آخر أن: "رسالتنا اليوم من تونس: نحن أمة المقاومة نريد زوال الصهاينة، وكل أمتنا مستعدة للقتال ضد هذا العدو الصهيوني.. محاصرة سفارات أميركا في كل الوطن العربي والأمة الإسلامية هر الرسالة الأولى.. الرد المنتظر من محور المقاومة كله."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..