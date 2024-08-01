الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تدعو لمسيرات غضب على الإبادة الجماعية في غزة واغتيال هنية

حماس تدعو لمسيرات غضب على الإبادة الجماعية في غزة واغتيال هنية
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعت حركة حماس إلى أداء صلاة الغائب على روح القائد إسماعيل هنية، غدا بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وإلى خروج مسيرات الغضب من كل مسجد.

العالم-فلسطين

كما دعت الحركة في بيان مساء الخميس، إلى "التنديد بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك".

وحثت في بيانها "جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة على جعل يوم غد الجمعة يومَ غضب عارم في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة".

وشددت على ضرورة "التأكيد على التمسك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك".

وأعلنت حركة حماس يوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقد تم نقل جثمان هنية يوم الخميس من العاصمة الإيرانية طهران إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المقرر أن أن يتم دفنه يوم الجمعة.

روابط ذات صلة

الاحتلال يرتكب مجزرة بإستهداف نازحين في مدرسة بالشجاعية بـ3 صواريخ