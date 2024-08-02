كارثة صحية في غزة.. عمليات جراحية بلا مستلزمات طبية+فيديو

العالم- مراسلون

تجولت كاميرا قناة العالم الإخبارية في غرف عمليات مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث رصدت الحالة المزرية التي يتم فيها إجراء العمليات الجراحية دون وجود المستلزمات الطبية اللازمة مثل المعقمات والشراشف، والملابس الخاصة بالممرضين والأطباء، في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع.

يُذكر أن مجمع ناصر الطبي يغطي احتياجات محافظة خانيونس ورفح وعشرات الآلاف من النازحين، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وزيادة وتيرة الجرحى وانتشار الأمراض المتعددة والأوبئة.

وقال طبيب في مجمع ناصر لمراسل قناة العالم: "نحن اليوم لأول مرة أجرينا عملية لأحد المرضى دون مريول طبي وشراشف للمرضى، وكذلك الملابس الخاصة بالمرضى، وهذا يشكل خطورة على حياة المرضى". وأضاف: "هناك نقص شديد في المستلزمات الطبية غير المراييل الطبية والشراشف، لذا نضطر إلى توفيرها بأي شكل من الأشكال"، مناشداً المؤسسات الدولية لتوفير المستلزمات الطبية.

هذا هو حال المستشفيات في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وعدم إدخال أي من المساعدات والمستلزمات الطبية وكذلك الكوادر الصحية اللازمة لإجراء العمليات، مما يزيد من تعقيد الواقع الصحي الصعب.