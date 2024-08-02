الجمعة ٠٢ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 02-08-2024

الجمعة ٠٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 30-07-2024

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-07-2024