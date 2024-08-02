تظاهرات غاضبة في اليمن تندد باغتيال هنية وشكر

العالم - مراسلون

نصرة للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم الاغتيال التي نفذها الكيان الإسرائيلي بحق قادة المقاومة إسماعيل هنية وفؤاد شكر، امتلأت عشرات الساحات اليمنية بتظاهرات غضب حاشدة، أكبرها هذه التظاهره في ميدان السبعين بصنعاء.. تظاهرات تعالت فيها الهتافات الساخطة تُجاه جرائم الكيان وداعميه وعلى رأسهم أمريكا، وشدد الحشود أن دماء شهداء قادة المقاومة ستسرع في زوال الكيان.



وقال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية الفريق جلال الرويشان لمراسل العالم: "هذه الدماء الزكية الطاهرة هي وقود هذه المعركة، والشعب اليمني يؤكد أنه ماض في هذا الطريق، انطلاقا من قائده وقواته المسلح إلى جماهير الشعب، وسيستمر في هذا الطريق مهما كانت التضحيات إلى أن يتحقق النصر لفلسطين إن شاء الله".



المتظاهرون اليمنيون قدموا التعازي للأمة الإسلامية والمقاومة الفلسطينية واللبنانية باستشهاد القائدين هنية وشكر، وأكدوا أن مثل هذه الجرائم الصهيونية ستزيد من العزيمة والمضي على خطى الشهداء حتى تحرير الأرض والمقدسات، كما أعلنوا تأييدهم لمحور المقاومة والقيادة اليمنية في أي خطوات عملية للرد على جرائم الكيان.



مسيرات الغضب اليمنية التي شهدتها صنعاء ونحو 14 محافظة أخرى منها صعدة والحديدة وتعز وإب وحجه، استنكرت كذلك استمرار جرائم كيان الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، مخاطبة الشعوب العربية والإسلامية بضرورة التحرك لمواجهة خطر الكيان ومشروعه في المنطقة.



ولمواجهة هذا الخطر الإسرائيلي يؤكد جموع اليمنيين استمرار موقفهم المساند للشعب الفلسطيني على الصعيدين الشعبي والعسكري حتى يوقف الكيان المحتل جرائمه وعدوانه ويرفع حصاره عن قطاع غزه.