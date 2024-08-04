قتيلان خلال عملية الطعن جنوبي 'تل أبيب' والمقاومة تبارك

العالم - فلسطين

وأعلن مصادر صهيونية عن إصابة خمسة إسرائيليين أحدهم بحالة خطرة في عملية طعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب.

وهذه العملية نفذها شاب فلسطيني قبل استشهاده في مدينة حولون وسط فلسطين المحتلة.



وافاد الاعلام العبري بأن حادثة طعن وقعت في شارع موشه دايان في حولون وتحدثت عن ان العملية جرت في ثلاثة اماكن في المدينة الواقعة جنوبي تل ابيب .

وقالت قوات الاحتلال انها اطلقت النار على منفذ العملية وقالت انه من سكان الضفة الغربية مشيرة الى مشتبه ثان تبحث عنه في المكان.

هذا وبارك لجان المقاومة الفلسطينية بالعملية البطولية في "حولون" واعتبرها صفعة كبيرة للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ودليل قاطع على هشاشة كيان الاحتلال أمام إرادة مقاوميها الأبطال

وقالت اللجان : عملية "حولون" الفدائية هي رد عملي على جرائم العدو والإبادة الجماعية وعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة