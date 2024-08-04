اليمن.. تأكيد على دعم ومساندة المحور 

العالم – المشهد اليمني

وفي حوار مع قناه العالم ببرنامج"المشهد اليمني" أشار حجر إلى أن الشعب اليمني منذ بداية هذا العدوان وهو يخرج بشكل اكبر وأعظم من الخروج الذي سبقه، لأن الاحداث المتوالية بالقتل والتشريد والتجويع والحصار والإبادة الجماعية متوالية وقيام الكيان الصهيوني بالاعتداء على اليمن وعلى ميناء الحديدة والاعتداء البريطاني والامريكي على المدن اليمنية وعلى أهداف مدنية وليست أهدافا عسكرية، كل ذلك جعل الشعب اليمني في حالة من التشوق.

ولفت حجر إلى أنه ما يتم الإعداد له الآن من تحشيد للشعب اليمني ولتحشيد شعبي قد وصل الى نصف مليون، نحن نستعد ليس فقط لحرب أيام أو سنين بل نحن نجهز لحرب تدوم قد تدوم لعقود، ونحن على ثقة باننا سنزحف زحفا حتى نصل الى فلسطين المحتلة ونحرر هذا البلد من الكيان الصهيوني المعتدي الظالم الذي مثّل أبشع مثال لما يهدف إليه المجتمع الغربي او الديمقراطي الذي يدّعي الديمقراطية وهو يعيش في حالة من التخلف والرذيلة وسوء الاخلاق والبعد عن الانسانية ويتشدق بشعارات الحرية والكرامة والاستقرار وغير ذلك وكلها أقاويل كاذبة.

وكانت قد شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خروج مسيرات غاضبة وحاشدة للتنديد باغتيال الكيان الإسرائيلي للقائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

وأكد جموع المتظاهرين في اليمن أن دماء شهداء المقاومة ستعجل بزوال الكيان الصهيونى وتحرير الأرض الفلسطينية، معلنين التأييد لمحور المقاومة والقيادة اليمنية لأي خطوات رد على الجرائم الاسرائيلية.

هذا وكان السيد عبدالملك الحوثي قد أكد أن موقف محور القدس والجهاد والمقاومة واضح حول الرد العسكري على الجرائم الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي الكبير، وأنه يجري العمل من اجل الرد.

وقال السيد الحوثي إن إجرام العدو الإسرائيلي يقابله تنام في جبهات الجهاد وتطور في الأداء، مضيفا أن الاغتيالات التي ينفذها كيان الاحتلال بحق قادة المقاومة لن توهن عزم المجاهدين والشعوب المجاهدة، بل ستزيد من ارادة المجاهدين، واشار الى أن امريكا شريك واضح للاحتلال وفي نفس الوقت تقوم بالمخادعة من حيث الحديث عن ضرورة منع توسع الحرب لكنها تقدم الدعم وتشارك العدو الإسرائيلي في جرائمه.

فما هي آفاق وتوقعات الرد على جرائم الاحتلال؟ وكيف سيتعامل المحور مع التطورات الجديدة؟ وما هو دور اليمن في اطار مقاومة الاحتلال الاسرائيلي والرد على جرائمه؟

ويطرح برنامج المشهد اليمني العديد من التساؤلات ابرزها ماهي افاق وتوقعات الرد على جرائم الاحتلال؟ وكيف ستعامل المحور مع التطورات الجديدة؟ وكيف تقرأ بشكل عام التطورات الجديدة في المنطة في ظل الاغتيالات التي نفذها كيان الاحتلال الاسرائيلي؟وماذا عن المواقف التي اعلنها السيد عبدالملك الحوثي حول رد المحور على هذه الاغتيالات؟

كما يبحث البرنامج في دور اليمن في اطار مقاومة الاحتلال الاسرائيلي والرد على جرائمه؟ وكيف يفسر هذه الحضور اليمني الشعبي الكبير المتجدد في اطار نصرة غزة وفلسطين؟وكيف يتوقع ردود افعال محور المقاومة على هذه الجرائم وماهو المطلوب اليوم من الشعوب والانظمة العربية والاسلامية تجاه هذه الجرائم؟ وماذا عن العمليات الاخيرة التي اعلنها المتحدث باسم القوات اليمنية؟ دلالاتها وتوقيتها؟

ضيوف البرنامج:

- عبد الإله حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن

- محمد ابو راس محلل سياسي يمني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...