الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

کنعاني: الغرب فقد كرامته وشرفه في الحرب ضد غزة

کنعاني: الغرب فقد كرامته وشرفه في الحرب ضد غزة
الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الغرب قد فقد كرامته وشرفه في الحرب على غزة وعانى من الانهيار الأخلاقي والانحدار الحضاري.

العالمإيران

وكتب "ناصر كنعاني" في رسالة علی حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: في قاموس أميركا وأوروبا، أن الأشخاص والجماعات الذين يدافعون عن أرضهم ضد قوات الاحتلال الأجنبية ويقاتلون من أجل الدفاع عن منازلهم وعائلاتهم وكرامتهم الإنسانية ضد جيش معتد مدجج بالسلاح وقاتل للأطفال والنساء هم إرهابيون.. وأي جهة تدعم هذا الشعب المظلوم تحت الاحتلال فهي داعمة للإرهاب! لكن الکیان المحتل والقاتل الذي قتل أكثر من 40 ألف إنسان خلال 10 أشهر - نحو 10 آلاف منهم أطفال - ليس إرهابياً فحسب، بل يستحق التشجيع وكل أنواع الدعم السياسي والأمني ​​والعسكري والسلاح!

وأکد أن الغرب فقد كرامته وشرفه في الحرب على غزة وعانى من الانهيار الأخلاقي والانحدار الحضاري.

روابط ذات صلة

کنعاني: وقف الدعم الامریکي والاوروبي للکیان الصهیوني الحل الوحید لإنهاء الكارثة في فلسطین

باقري: يجب الوقوف بوجه الكيان الصهيوني الشرير

باقري : تقاعس مجلس الأمن في الرّد على جرائم الصهاينة يزعزع استقرار المنطقة

باقري: يجب وقف السلوك الصهيوني الشرير الرامي لتوسيع دائرة الحرب