شاهد.. الشعب الإيراني يطالب بالثأر لدم الشهيد هنية

العالم _ مراسلون

وقال مواطن ايراني لقناة العالم: الشهيد هنية كان عنصرا فعالا في المقاومة، وكان ضيفا عندما قاموا باغتياله. إنّ امريكا واسرائيل ارتكبتا هذه الجريمة معا، وندينها بشدة، وعلينا الرد بشكل مباشر على هذا العمل دون خوف، وهذا الامر بالتاكيد يثلج قلوب الشعب.

الشهيد هنية قدّم ما بوسعه للمقاومة، وإنّ فقدانه صعب علينا، ويجب متابعة هذا الأمر دبلوماسيا، في المحافل الدولية من جهة وفي نفس الوقت الرد على هذه الجريمة لإعطاء الدرس لهذا الكيان وعدم ارتكابه مثل هذا الخطا مرة اخرى.

تأكيد من المواطنين الإيرانيين على أنّ الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الإسرائيليّ ضدّ شعب غزة المظلوم والأعزل، وكذلك اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس في طهران يعدّ مثالا واضحا على انتهاك كافة القوانين الدولية وعلى الجميع الوقوف أمام عنجهية هذا الكيان للحدّ من جرائمه التي تزداد يوما بعد يوم.

مواطن ايراني: بالنظر الى اغتيال هنية على أراضينا، وبهذا الاجرام لم تراع القوانين والاعراف الدولية فيجب الاخذ بثأر دم هذا الشهيد حفاظا لماء وجه البلاد أمام الجميع.

مواطن ايراني: اغتيال اسماعيل هنية في البلاد ليس امرا سهلا بالنسبة لنا لانه اهانة للاعراف الدبلوماسية وايضا كان تعرضا لامن البلاد فيجب الرد عليه بشكل مدروس وتوجيه ضربة قاسية للكيان الصهيوني المجرم.

وبحسب المعنيين فإنّ الردّ على اغتيال الشهيد هنية سيكون مفاجئا وإنّ العملية المتوقّعة التي ستهدف للثأر لدم الشهيد هنية ستكون جديدة وإنّ السيناريو المصمّم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا يمكن قراءتها.

وعد صادق آخر ينتظره الايرانيون ضد الكيان الصهيوني الخبيث لمعاقبته جراء ما يقوم به من أعمال ارهابية ويعتبرونه امرا ضروريا.