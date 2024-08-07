فيديو/'ياواش ياواش'.. تفاعل على عبارة قالها السيد نصرالله بخطابه الأخير

العالم- لبنان

وقال السيد نصرالله في كلمة ألقاها الثلاثاء: "كما ذكرت في التشييع، التصرف بروية.. بأناة.. بتأني وأيضا بشجاعة وليس بانفعال. إنو يلا ضربني قومو لنضرب.. يا واش يا واش.. شوي شوي".

وأثارت عبارة "يا واش واش" تفاعلا واسعا على "إكس" إذ وصفها المستخدمون بأنها أصبحت "شعار المقاومة "في إطار الرد على الضربات الاسرائيلية.

وكانت "إسرائيل" قد اغتالت القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في 30 يوليو/تموز الماضي وذلك ردا على اتهام "إسرائيل" للحزب اللبناني باستهداف قرية مجدل شمس في الجولان المحتل وهو ما ينفيه الحزب.