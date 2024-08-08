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نتنياهو يكشف عن مخططه الفاشي في غزة ومستقبل حماس

نتنياهو يكشف عن مخططه الفاشي في غزة ومستقبل حماس
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الهدف في غزة هو تحقيق نصر حاسم على حماس بحيث لا تستطيع عند نهاية القتال تشكيل تهديد لإسرائيل.

العالم - فلسطين المحتلة

وأضاف نتنياهو في حديث لمجلة "التايم" الأمريكية، إننا "لا نواجه حماس فحسب بل محورا إيرانيا متكاملا وعلينا تنظيم أنفسنا للدفاع على نطاق أوسع" على حد قوله.

وتابع قائلا "اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أدركها لكنني مستعد لخوضها"، واضاف "أن الهدف هو تدمير قدرات حماس بالكامل والهدف الأكبر والأهم هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي".

وزعم "أرغب في رؤية إدارة مدنية يديرها سكان غزة وربما بدعم من الشركاء الإقليميين، كما أرغب بعد خروج حماس من السلطة في تجنيد الدول العربية للمساعدة بتنصيب كيان لا يهدد إسرائيل".

كما قدم نتنياهو اعتذاره عن هجمات السابع من تشرين الاول اكتوبر الماضي الذي نفذتها حركة حماس في اطار عملية طوفان الاقصى.

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