فيديو وصور/اغتيال قيادي في حماس بمخيم عين الحلوة

العالم - لبنان

واضاف مراسلنا انه على الفور، هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية.





وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: أسفرت غارة جوية إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان، مساء الجمعة، عن استشهاد شخصين، بينهما قيادي في حركة حماس.

اغتيال القيادي العسكري في حماس بمخيم عين الحلوة سامر الحاج

واضافت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة رباعية الدفع قرب دوار حسبة في صيدا تعود للقيادي في حماس داخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج. وأضافت الوكالة أن الغارة أدت إلى استشهاد الحاج.

ولفتت إلى أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية هرعت على الفور إلى مكان الاستهداف.

كذلك أدت الغارة إلى استشهاد شخص آخر يُرجح أنه كان مرافقا للحاج.

وهذه أول مرة تستهدف فيها "اسرائيل" سيارة داخل مدينة صيدا، منذ بدء التصعيد عبر الحدود قبل عشرة أشهر.

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