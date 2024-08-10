خبير جيولوجيا يحذر الدول العربية من زلازل!

العالم -حوادث

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أشار في منشور على "فيسبوك" إلى أن الزلزال الذي ضرب الساحل الشرقي للفلبين تبعته أكثر من 20 هزة ارتدادية، تراوحت قوتها بين 2 و5.3 درجة.

وأكد شراقي أن الدول العربية يجب أن تأخذ الحيطة وتلتزم بتنفيذ "كود الزلازل" بشكل يتناسب مع قوة الزلازل وتكرارها في كل دولة، مشيرًا إلى أن التحضيرات الجيدة كما في دول المحيط الهادي تساعد على تقليل الأضرار.

كما ذكر شراقي أنه في 8 سبتمبر 2023، شهدت المغرب زلزالًا بنفس القوة أسفر عن وفاة حوالي 3000 شخص وإصابة الآلاف، بينما في أكتوبر 1992 تعرضت مصر لزلزال بقوة 5.8 درجة أدى إلى وفاة 561 شخصًا وإصابة الآلاف.

الجدير بالذكر أن زلزال الفلبين الأخير حدث قبالة سواحل جزيرة مينداناو دون أن يتسبب في حدوث تسونامي، لكن السلطات الفلبينية حذرت من إمكانية حدوث هزات ارتدادية.