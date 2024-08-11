مجزرة التابعين.. كل 70 كغم من الأشلاء احتسبوا شهيدا

العالم - فلسطين

واشارت قناة روسيا اليوم نقلا عن مراسلها ان المسعفين احتسبوا "كل 70 كيلو غراما من الأشلاء كشهيد واحد"، بسبب تناثر أشلاء الجثامين جراء الغارة على المدرسة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم السبت إن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وباستهداف مدرسة التابعين، يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الصهيوني في مدينة غزة منذ بداية الشهر الجاري إلى 10 مدارس، مما خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أميركي، يشن كيان الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.