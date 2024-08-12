من هو عباس عراقجي.. المرشح لوزير خارجية إيران؟

العالم- ايران

والشهر الماضي، انتخب الإيرانيون مسعود بزشكيان، رسميا رئيسا لإيران، بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في أعقاب استشهاد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وامس الأحد، قدم الرئيس الإيراني الجديد تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، وقرأ رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أسماء الوزراء التسعة عشر خلال جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي.

وسيبدأ المجلس الإثنين درس أسماء الوزراء، على أن يقوم بالتصويت على كلّ منهم على حدة اعتباراً من السبت.

من هو عباس عراقجي؟

عراقجي دبلوماسي مخضرم ولد في طهران عام 1962،وكان يشغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والغرب من عام 2013 إلى عام 2021.

والتحق بالعمل في وزارة الخارجية في عام 1989، وفي أوائل التسعينيات شغل منصب القائم بالأعمال للبعثة الدائمة لجمهورية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسبق أن شغل منصب سفير إيران لدى كل من فنلندا وإستونيا وتركيا واليابان، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة.

وفي عهد وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، كان عراقجي شغل مناصب مثل نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية ونائب الوزير للشؤون السياسية.

وعراقجي حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة كنت، بعد أن نال شهادتي الماجستير في العلوم السياسية والبكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعات إيرانية.