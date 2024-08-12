وزير الحرب الاسرائيلي يعتبر خطة نتنياهو محض 'هراء'

العالم - الاحتلال

وزير الحرب الاسرائيلي وفي اجتماع مغلق بالكنيست قال إن واجبه هو تهيئة الظروف لإعادة الأسرى من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة، مضيفاً أنّ إسرائيل في مفترق طرق إما التسوية وصفقة تبادل أو التصعيد حسب قوله، مشيراً بشكل واضح الى أن تل ابيب ونتنياهو شخصيا هو السبب في تأخير إبرام صفقة إعادة الأسرى، مؤكداً أنّ حديث نتنياهو عن انتصار مطلق يعتبر محض هراء.

ورداً على غالانت، قال مكتب نتنياهو إن غالانت بهذه التصريحات تبنّى الخطاب المناهض لإسرائيل حسب قوله، مشيراً الى أنّ هذه التصريحات تضر بفرص التوصل لصفقة، مضيفاً أنه كان من المفروض ان يهاجم غالانت رئيس حركة حماس يحيى السنوار حسب تعبيره وقال المكتب إنّ أمام إسرائيل خيار واحد هو تحقيق النصر وإن توجيهات رئيس الوزراء تعتبر ملزمة للجميع بمن فيهم غالانت.

ومع ارتفاع حدة التصريحات قالت وسائل اعلام عبرية مقربة من نتنياهو إن رئيس الوزراء لا يفكر حاليا في إقالة غالانت رغم الخلاف، مشيرة إلى أن نتنياهو لا يتأثر بالانتقادات ويدرك أنه لايمكن إقالة غالانت خلال الحرب.

وفي السياق نفسه افادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أضاف شروطاً جديدة لمفاوضات صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية حيث يطالب بمعرفة أسماء المحتجزين الإسرائيليين الـثلاثة والثلاثين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وحق الاعتراض على الإفراج عن أسماء الأسرى الفلسطينيين الوازنين في هذه المرحلة.

من جهتها، طالبت حركة حماس الوسطاء بتقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة، بدل الدخول في مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه ما زال يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة ممكن وقابل للتطبيق.