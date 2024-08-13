واشنطن تستأنف بيع الاسلحة الهجومية للسعودية

العالم - السعودية

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين، إن "السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة"، مؤكدا أنه "منذ بداية هدنة اليمن لم تنفذ السعودية ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود إلى حد كبير" وفق قوله.

وتابع: "السعودية وفت بما يخصها في الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بما يقع علينا".

وكانت قد أفادت مصادر مطلعة في وقت سابق بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت 3 سنوات لوقف الحرب في اليمن.