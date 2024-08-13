شاهد.. بوتين يعرب عن دعمه للشعب الفلسطيني

العالم _ أوروبا

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وقال بوتين في بدء محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "بالطبع نحن نتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين. ومن جانبنا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الفلسطيني "

وأضاف بوتين "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال".

وأضاف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في الشرق الأوسط، لا يخلو من اهتمام روسيا، رغم انشغالها بالدفاع عن مصالحها وعن شعبها.

ووصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.