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المغنيسيوم وأهميته لجسم الإنسان

المغنيسيوم وأهميته لجسم الإنسان
الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكتشف علماء أستراليون أن نقص المغنيسيوم في النظام الغذائي يؤدي ليس فقط إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري ومرض باركنسون وألزهايمر، بل وإلى تسارع شيخوخة الجسم.

العالم-منوعات

وتشير مجلة European Journal of Nutrition، إلى أن تحليل عينات من الدم أخذت من 172 متطوعا في منتصف العمر، أظهر أن نقص المغنيسيوم في الجسم يؤدي إلى ارتفاع مستوى الهوموسيستين (حمض أميني) الذي يلحق الضرر بالجينات و"يكسر" الحمض النووي، ويصبح محفزا لتطور العديد من الأمراض الخطيرة بما فيها السرطان وباركنسون.

وتجدر الإشارة، إلى أن المغنيسيوم عنصر أساسي في الجسم، يقوي الأسنان ويساعد على تطبيع عمل العضلات بما فيها عضلة القلب. كما ينظم مستوى السكر في الدم. والمصدر الأساسي للمغنيسيوم هو الحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والخضروات الورقية.

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