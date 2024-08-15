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المقاومة تستهدف موقع معيان باروخ شمالي فلسطين المحتلة

الخميس ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان صباح اليوم الخميس موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية، شمالي فلسطين المحتلة.

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان انه كان هناك تجمعات مستحدثة لجنود جيش الاحتلال في هذه الثكنة العسكرية.

وأضاف مراسل قناة العالم ان صافرات الانذار تدوي في اكثر من مستوطنة داخل الكيان الاسرائيلي خشية الرد الذي ينتظره الاحتلال من قبل المقاومة على الاعتداءات التي شنها يوم امس على جنوب لبنان.

هذا و استهدف جيش الاحتلال ليلة امس بلدة العباسية بجنوب لبنان، ما ادى الى جرح 10 موطنين.

من جانب آخر، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة بلدة مرجعيون، ما أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 4.

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