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فيديو خاص: ما هو موقف الشيخ كتمتو من المقاومة الفلسطينية؟!!

الخميس ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الشيخ عبد الله كتمتو منسق الملتقلى العالمي من أجل فلسطين ان امكانية النصرعلى هذا العدو كبيرة ولكن تلزمها الارادة، وفي لحظات الالم يجب الا ينظر الانسان الى ساحة اليأس لانها ستزيده ذلا ومهانة وهزيمة.

العالم - خاص بالعالم

وتابع الشيخ كتمتو: الامام الحسين كان بإمكانه أن يفاوض ويبايع ويحصل على ما يريد من مكانة وأمن واستقرار له ولآل بيته، ولكن فضل أمرا آخر هو العز الحقيقي.

واضاف ان العز الحقيقي هو ليس ان نأكل ونشرب كما تفعل كل المخلوقات، بل هو كيف اعيش بعقيدتي حرا أبيا وسليما من اي نوع من انواع الذل.

واكد فضيلة الشيخ ان اهل فلسطين اليوم كسروا ارادة جلادهم وهزموا اسطورة ان هذا الجيش لا يقهر وان الميركافا لا يمكن ان تهزم، وهزموا الرواية الصهيونية ليس في داخل فلسطين بل في خارج فلسطين، لذلك وجدنا كل هذه المواقف الشعبية في العالم الغربي مع فلسطين.

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