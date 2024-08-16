حماس والجهاد تدعوان لردع المستوطنين في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

دعت حركة حماس في بيان، الفلسطينيين في الضفة الغربية للانتفاض غضبا بوجه جرائم الاحتلال الصهيوني والتصدي لهجمات المستوطنين الإرهابية.

ونعت الحركة الشهيد رشيد محمود سدة الذي توفي برصاص مستوطنين في بلدة جيت.

واعتبرت حماس أن هجوم المستوطنين الإجرامي على قرية جيت دليل قاطع على نهج الاحتلال الإرهابي ومخططاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه بالضفة الغربية.

كما أكدت الحركة أن سياسة الاقتحامات والاغتيالات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكا بأرضه ومقدساته.

بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هجوم نحو 100 من عصابات المستوطنين على قرية جيت شرقي محافظة قلقيلية وإحراقهم منازل ومركبات للمواطنين يعد "إعلان حرب على شعبنا بالضفة الغربية".

واعتبرت الحركة في بيان أن محاصرة الاحتلال للقرية أثناء الهجوم يذكر بمجازر عصابات شتيرن والأرغون والهاغانا الصهيونية التي ارتكبتها عام 1948 مضيفة أنّ مشاركة جيش الاحتلال بحماية هذه الجرائم تثبت أن ما يجري تنفيذه هو خطة حكومية برعاية من وصفته بمجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

وقالت الحركة في بيانها إنها تهيب بالشعب الفلسطيني في كل قرية ومدينة بالضفة الغربية "بالاستمرار بالتصدي لعصابات المستوطنين لحماية أرضنا وأبنائنا".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت في وقت سابق استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية جيت.

وقالت مصادر محلية إن قرابة 100 مستوطن مدججين بالسلاح تسللوا للقرية، وأحرقوا مركبات ومنازل وأراضي زراعية تحت حماية جيش الاحتلال، وبهذا يرتفع عدد الشهداء برصاص المستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 18 شهيدا.