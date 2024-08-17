شاهد/قس صهيوني يشتم المسلمين ويدعو لكيان الاحتلال في تبوك!

العالم- السعودية

وريتشاردون، صاحب شركة رحلات سياحية إلى شمال السعودية بتسهيل من السلطات السعودية وهو في تبوك مع إندلاع الحرب على غزة.

ويزعم ريتشاردسون في تحليله أن "مدينة مكة المكرمة هي تلك المدينة المعنية بالنبوءة"، وهي بحسب إعتقاده أكبر مدينة "وثنية للعبادة المزيفة" على الإطلاق، وأن شعبها هم "شعب الشيطان"!!.

وفي عام 2023 شوهد القس الإنجيلي يقف على جبل اللوز في منطقة تبوك، وهو يدعو ويصلي من أجل دعم ومساندة "إسرائيل" التي تشن عدوانا غاشمة على قطاع غزة، ويشكر العائلة المالكة السعودية.

القس الإنجيلي يصلي من أجل دعم ومساندة "إسرائيل"وقال القس الإنجيلي: "أبتاه، أشكرك على العائلة المالكة السعودية، أشكرك على شعب السعودية، أشكركم على حسن الضيافة وفتح المملكة للسياح والزوار حتى أنهم فتحوا مملكتهم لنا".

وأضاف ريتشاردسون في فيديو يدعو فيه من أجل إسرائيل: "الآن، نجلس على الجبل المقدس.. يا رب أشكرك على جهودهم لتحقيق التطبيع مع إسرائيل ولتحقيق السلام والأمن الإقليميين".

وتابع: "أبتاه أسألك الآن وأصلي من أجل السلام في القدس، أطلب مساندتك ودعمك للشعب اليهودي حول العالم، وتمد يد العناية والحماية لشعب إسرائيل" حسب تعبيره.

ووفق المحللين تسير السعودية، على درب الإمارات، فيما يخص التقارب المكثف مع الكيان الاسرائيلي مما يعتبر وفق رأي الكثيرين تجاوزا لحقوق الفلسطينيين واستهدافا لقضيتهم، حتى أن هناك من ربط عملية طوفان الأقصى بوتيرة التطبيع.