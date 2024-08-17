مشهد بطولي لشاب يمني ينقذ أما ورضيعها من سيول جارفة!

العالم-اليمن

يُظهر الفيديو الشاب وهو ينزل حبلا من سطح منزل، لربط الأم ورضيعها اللذين علقا وسط السيول الجارفة، ومن ثم يتم سحبهما بأمان بمساعدة شخص آخر كان على سطح المنزل.

الفيديو انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار تفاعلا كبيرا من قبل رواد المواقع.

كتب أحد المستخدمين معلقا: "جزاه الله خير بطل والله بطل"، بينما قال آخر: "مشهد جمع معان سامية، لعلّ أعلاها؛ رحمة المرأة بطفلها وتشبثها به، وحرصها على سترها".

تأتي هذه الحادثة وسط موجة أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت العديد من مناطق اليمن، وتسببت في وفاة وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات والبنية التحتية.

السيول الجارفة، التي تسببت بها الأمطار، شكلت خطرا كبيرا على حياة المواطنين، حيث أظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مأساوية ومعاناة السكان المحليين في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

الحادثة، رغم مأساويتها، أظهرت معاني التضحية والشجاعة، وأكدت على روح التعاون والتكاتف بين اليمنيين في مواجهة الصعاب، في وقت يحتاج فيه البلد إلى كل يد مساعدة لمواجهة الكوارث التي تزيد من معاناته.